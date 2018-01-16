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16.01.18 17:35 В канской больнице умерла шестимесячная девочка





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"По данному факту проводилась проверка, в ходе которой была произведена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой пока не получены, потому что она производится. 15 января 2018 года следственным отделом по Канскому району возбуждено уголовное дело по данному факту по ч.1 ст.109 - причинение смерти по неосторожности", - сообщила и.о. заместителя руководителя следственного отдела по Канскому району ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Юлия Простакова.



Диагноз, с которым малышку доставили в больницу, и причину смерти сейчас устанавливают специалисты. Подробности в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.

В Канской больнице умерла шестимесячная девочка. По информации наших канских коллег, 8 января ребёнка вместе с мамой доставили в стационар в палату интенсивной терапии. В этот же день малышка скончалась."По данному факту проводилась проверка, в ходе которой была произведена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой пока не получены, потому что она производится. 15 января 2018 года следственным отделом по Канскому району возбуждено уголовное дело по данному факту по ч.1 ст.109 - причинение смерти по неосторожности", - сообщила и.о. заместителя руководителя следственного отдела по Канскому району ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Юлия Простакова.Диагноз, с которым малышку доставили в больницу, и причину смерти сейчас устанавливают специалисты. Подробности в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.















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