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16.01.18 17:40 В полиции подвели итоги работы за 2017 год





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"Мы провели обыски в домах и офисах по месту жительства должностных лиц и организаций. Устанавливаем обстоятельства финансово-хозяйственной деятельности застройщиков, из взаимоотношения с подрядчиками, а также законность привлечения денежных средств со стороны граждан", - сообщил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.



Штат краевой ГИБДД согласно приказу МВД будет сокращён на 10%, это около 250 сотрудников. Их главный полицейский края обещал максимально трудоустроить в органы, там не хватает 900 человек. "Подлежат сокращению службы тылового, штабного, кадрового и ресурсного обеспечения. Ни один инспектор безопасности дорожного движения не будет убран с дорог", - пояснил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.



После случая в Перми, где 10 учеников и учитель получили ножевые ранения, вопрос безопасности в школах Красноярска звучит остро. "Нехорошая ситуация. У нас тоже есть такая статистика, что ряд молодых ребят участвует в неформальных группах. Речь идёт о пропаганде воровского движения", - сообщил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.



Всего за 2017-й было совершено более 51 тысячи преступлений. На 10% ниже, чем в 16-м. Стало меньше убийств, насилия, смертельных ДТП, грабежей. Изъято из оборота 100 тонн контрафактного алкоголя, полтонны различных наркотиков.



Из более 5 тысяч мошеннических преступлений в лидерах - обман при покупке товаров или услуг в интернете, далее идут телефонные вымогатели, не менее актуальны гадалки и целительницы. Но куда тяжелее поймать коррупционера, это ещё примерно полтысячи преступлений, 35 чиновников привлечены к ответственности. 11 уголовных дел заведено в сфере долевого строительства. Пострадали более тысячи человек, ущерб на сумму 1 миллиард 100 миллионов."Мы провели обыски в домах и офисах по месту жительства должностных лиц и организаций. Устанавливаем обстоятельства финансово-хозяйственной деятельности застройщиков, из взаимоотношения с подрядчиками, а также законность привлечения денежных средств со стороны граждан", - сообщил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.Штат краевой ГИБДД согласно приказу МВД будет сокращён на 10%, это около 250 сотрудников. Их главный полицейский края обещал максимально трудоустроить в органы, там не хватает 900 человек. "Подлежат сокращению службы тылового, штабного, кадрового и ресурсного обеспечения. Ни один инспектор безопасности дорожного движения не будет убран с дорог", - пояснил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.После случая в Перми, где 10 учеников и учитель получили ножевые ранения, вопрос безопасности в школах Красноярска звучит остро. "Нехорошая ситуация. У нас тоже есть такая статистика, что ряд молодых ребят участвует в неформальных группах. Речь идёт о пропаганде воровского движения", - сообщил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.Всего за 2017-й было совершено более 51 тысячи преступлений. На 10% ниже, чем в 16-м. Стало меньше убийств, насилия, смертельных ДТП, грабежей. Изъято из оборота 100 тонн контрафактного алкоголя, полтонны различных наркотиков. Вадим КУЛИКОВ











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