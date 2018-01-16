ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





16.01.18 17:40 В полиции подвели итоги работы за 2017 год



Фото
Из более 5 тысяч мошеннических преступлений в лидерах - обман при покупке товаров или услуг в интернете, далее идут телефонные вымогатели, не менее актуальны гадалки и целительницы. Но куда тяжелее поймать коррупционера, это ещё примерно полтысячи преступлений, 35 чиновников привлечены к ответственности. 11 уголовных дел заведено в сфере долевого строительства. Пострадали более тысячи человек, ущерб на сумму 1 миллиард 100 миллионов.

"Мы провели обыски в домах и офисах по месту жительства должностных лиц и организаций. Устанавливаем обстоятельства финансово-хозяйственной деятельности застройщиков, из взаимоотношения с подрядчиками, а также законность привлечения денежных средств со стороны граждан", - сообщил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Штат краевой ГИБДД согласно приказу МВД будет сокращён на 10%, это около 250 сотрудников. Их главный полицейский края обещал максимально трудоустроить в органы, там не хватает 900 человек. "Подлежат сокращению службы тылового, штабного, кадрового и ресурсного обеспечения. Ни один инспектор безопасности дорожного движения не будет убран с дорог", - пояснил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

После случая в Перми, где 10 учеников и учитель получили ножевые ранения, вопрос безопасности в школах Красноярска звучит остро. "Нехорошая ситуация. У нас тоже есть такая статистика, что ряд молодых ребят участвует в неформальных группах. Речь идёт о пропаганде воровского движения", - сообщил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Всего за 2017-й было совершено более 51 тысячи преступлений. На 10% ниже, чем в 16-м. Стало меньше убийств, насилия, смертельных ДТП, грабежей. Изъято из оборота 100 тонн контрафактного алкоголя, полтонны различных наркотиков.

Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .