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17.01.18 08:55 В 2018 году в Красноярске продолжится масштабный ремонт дорог





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Наиболее болезненным для водителей будет капитальный ремонт одной из главных магистралей центра - Ленина и прилегающих улиц - Каратанова, Парижской коммуны и Диктатуры пролетариата. Придётся запастись терпением и жителям Взлётки - 78-й Добровольческой бригады и Молокова нуждаются в замене дорожного покрытия. В Октябрьском районе в этот перечень входят проспект Свободный, улицы Киренского и Копылова.



В этом году нужно доделать вторую часть Коммунального моста, которая связывает левый берег и остров Отдыха. Скорее всего, полностью переправу перекрывать не будут, а оставят для транспорта 1-2 полосы. Также будут возведены два надземных пешеходных тоннеля у "Арены-Север" и ледового дворца "Кристалл" на Партизана Железняка. А на правом берегу построят развязку между "Платинум-Ареной", четвёртом мостом и микрорайоном "Тихие зори". К этому списку стоит добавить и долгострой на улице Волочаевская, и оставшееся с прошлого года благоустройства проспекта Мира.



"Проблемы будут. Даже если мы постараемся их максимально нивелировать, беспрепятственного проезда мы обеспечить не сможем", - заявил заместитель главы Красноярска Олег Животов



В мэрии призывают жителей перетерпеть неудобства ради преображения Красноярска.



В последний перед Универсиадой год Красноярск ожидают ударные темпы дорожных работ. Из федеральной казны выделено 1,7 миллиарда. 500 миллионов пойдёт на капитальное строительство, остальное на ремонт. "Мы планируем сделать 53 объекта. Это основная улично-дорожная сеть города. Прежде всего мы обращали внимание на магистральные улицы, улицы с повышенным потоком автотранспорта", - пояснил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.Наиболее болезненным для водителей будет капитальный ремонт одной из главных магистралей центра - Ленина и прилегающих улиц - Каратанова, Парижской коммуны и Диктатуры пролетариата. Придётся запастись терпением и жителям Взлётки - 78-й Добровольческой бригады и Молокова нуждаются в замене дорожного покрытия. В Октябрьском районе в этот перечень входят проспект Свободный, улицы Киренского и Копылова.В этом году нужно доделать вторую часть Коммунального моста, которая связывает левый берег и остров Отдыха. Скорее всего, полностью переправу перекрывать не будут, а оставят для транспорта 1-2 полосы. Также будут возведены два надземных пешеходных тоннеля у "Арены-Север" и ледового дворца "Кристалл" на Партизана Железняка. А на правом берегу построят развязку между "Платинум-Ареной", четвёртом мостом и микрорайоном "Тихие зори". К этому списку стоит добавить и долгострой на улице Волочаевская, и оставшееся с прошлого года благоустройства проспекта Мира."Проблемы будут. Даже если мы постараемся их максимально нивелировать, беспрепятственного проезда мы обеспечить не сможем", - заявил заместитель главы Красноярска Олег ЖивотовВ мэрии призывают жителей перетерпеть неудобства ради преображения Красноярска. Роман РЫКОВ

















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