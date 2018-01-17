ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





17.01.18 09:08 В Красноярске объявят конкурс проектов по восстановлению кинотеатра "Родина"



Фото
"Родина" рассыпается на глазах. Стёкла разбиты, козырёк почти сгнил, на крыше растут деревья. Много лет бывший кинотеатр стоит без электричества и отопления. "Как только оно будет передано, появятся документы, что оно находится в собственности, будут объявлены конкурсные процедуры для изготовления проектно-сметной документации для дальнейшей реконструкции здания. По предварительным оценкам специалистов оно подлежит реконструкции", - сообщил начальник управления общественных связей губернатора края Роман Баринов.

Сейчас такой момент, когда город аварийный объект уже передал, край - стадии приёмки. В самой "Родине" даже сторожа нет. Дверь на замке. Историческая ценность - художественное панно. Автор Евгений Кобытев. Преподаватель художественного училища взял себе в помощники студентов-отличников. В начале 60-х весь город приезжал посмотреть, как собирают мозаику из гальки с Енисея.

"Собирали по берегам, промывали, по цвету раскладывали. Потом уже, когда эскиз был готов, сетку-рабицу натягивали", - вспоминает заслуженный художник России Валерий Кудринский.

Валерий Кудринский участвовал в создании панно. Вспоминает, даже раствор делали сами. На картине - Столбы, есть даже надпись "Свобода". Центральный образ - мать и ребёнок, по легенде это жена и дочь художника. "Произведение - это обобщённый образ. Но когда я смотрю на эту мозаику, мамины черты, её фигура очень прослеживаются", - говорит дочь автора панно Вера Полынская-Кобытева.

Отец гордился этой работой, вспоминает дочь Вера. Пока здание стояло в запустении, вандалы разрисовали мозаику. Надпись пытались убрать, много камней осыпалось. Фасад, как и название "Родина", обещают сохранить. В ближайшие годы здесь появится краевой Дом дружбы.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .