НОВОСТИ | Общество













17.01.18 09:08 В Красноярске объявят конкурс проектов по восстановлению кинотеатра "Родина"





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Сейчас такой момент, когда город аварийный объект уже передал, край - стадии приёмки. В самой "Родине" даже сторожа нет. Дверь на замке. Историческая ценность - художественное панно. Автор Евгений Кобытев. Преподаватель художественного училища взял себе в помощники студентов-отличников. В начале 60-х весь город приезжал посмотреть, как собирают мозаику из гальки с Енисея.



"Собирали по берегам, промывали, по цвету раскладывали. Потом уже, когда эскиз был готов, сетку-рабицу натягивали", - вспоминает заслуженный художник России Валерий Кудринский.



Валерий Кудринский участвовал в создании панно. Вспоминает, даже раствор делали сами. На картине - Столбы, есть даже надпись "Свобода". Центральный образ - мать и ребёнок, по легенде это жена и дочь художника. "Произведение - это обобщённый образ. Но когда я смотрю на эту мозаику, мамины черты, её фигура очень прослеживаются", - говорит дочь автора панно Вера Полынская-Кобытева.



Отец гордился этой работой, вспоминает дочь Вера. Пока здание стояло в запустении, вандалы



"Родина" рассыпается на глазах. Стёкла разбиты, козырёк почти сгнил, на крыше растут деревья. Много лет бывший кинотеатр стоит без электричества и отопления. "Как только оно будет передано, появятся документы, что оно находится в собственности, будут объявлены конкурсные процедуры для изготовления проектно-сметной документации для дальнейшей реконструкции здания. По предварительным оценкам специалистов оно подлежит реконструкции", - сообщил начальник управления общественных связей губернатора края Роман Баринов.Сейчас такой момент, когда город аварийный объект уже передал, край - стадии приёмки. В самой "Родине" даже сторожа нет. Дверь на замке. Историческая ценность - художественное панно. Автор Евгений Кобытев. Преподаватель художественного училища взял себе в помощники студентов-отличников. В начале 60-х весь город приезжал посмотреть, как собирают мозаику из гальки с Енисея."Собирали по берегам, промывали, по цвету раскладывали. Потом уже, когда эскиз был готов, сетку-рабицу натягивали", - вспоминает заслуженный художник России Валерий Кудринский.Валерий Кудринский участвовал в создании панно. Вспоминает, даже раствор делали сами. На картине - Столбы, есть даже надпись "Свобода". Центральный образ - мать и ребёнок, по легенде это жена и дочь художника. "Произведение - это обобщённый образ. Но когда я смотрю на эту мозаику, мамины черты, её фигура очень прослеживаются", - говорит дочь автора панно Вера Полынская-Кобытева.Отец гордился этой работой, вспоминает дочь Вера. Пока здание стояло в запустении, вандалы разрисовали мозаику . Надпись пытались убрать, много камней осыпалось. Фасад, как и название "Родина", обещают сохранить. В ближайшие годы здесь появится краевой Дом дружбы Евгения ПЛОТНИКОВА











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