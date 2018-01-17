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17.01.18 11:47 По Красноярску будет курсировать Суриковский троллейбус





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Экскурсионный троллейбус будет ходить по маршруту 7 - от железнодорожного вокзала в Зелёную рощу. Как прошёл первый рейс и сколько дней будет ходить Суриковский троллейбус, расскажем в ближайших выпусках "Вести. Красноярск".







17 января в Красноярске начнёт курсировать экскурсионный Суриковский троллейбус. Историки расскажут пассажирам о жизни и некоторых малоизвестных фактах биографии художника. Нынешний год юбилейный - исполняется 170 лет со дня рождения Василия Сурикова.Экскурсионный троллейбус будет ходить по маршруту 7 - от железнодорожного вокзала в Зелёную рощу. Как прошёл первый рейс и сколько дней будет ходить Суриковский троллейбус, расскажем в ближайших выпусках "Вести. Красноярск".











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