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19.01.18 09:00 Клиенты банка "Канский" стали коммунальными должниками





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"В соцзащите я вчера была, чтобы не пропала субсидия. Они говорят, несите справку из управляющей компании, что у вас нет задолженности. Я туда позвонила, там сказали: мы такую справку не дадим. Вы хоть и заплатили, а деньги на ваш лицевой счёт не поступили", - рассказала жительница Канска Татьяна Фёдоровна.



13 декабря банк "Канский" был



"В случае если есть возражения по сумме выплат, либо вкладчика вообще нет в реестре, мы принимаем обращение от клиента, регистрируем его и направляем на рассмотрение в агентство по страхованию вкладов. В любом случае клиент получит ответ, и надеюсь, что получит свои законные выплаты", - пояснила пресс-секретарь красноярского отделения "Сбербанка" Евгения Леонтьева.



Что касается платежей за ЖКХ, произведённых через банк, ответ можно найти на сайте Агентства по страхованию вкладов. Здесь есть вкладка "Ликвидация банков". Здесь же - "Вопросы и ответы". В третьем абзаце под номером 15 - ответ, из которого следует, что кредиторам является не человек, который уже заплатил, а организация, которая этот платёж не получила. Другими словами, отсутствие денег на лицевом счёте - это проблема жилищной организации, и именно она должна её решать.



В январе пришли квитанции на оплату услуг ЖКХ. Некоторым жителям Канска - с долгом за декабрь. Хотя оплата была, ещё месяц назад - через банк "Канский", но платёж до адресата не дошёл. Пенсионеры переживают - с долгом субсидию не дадут."В соцзащите я вчера была, чтобы не пропала субсидия. Они говорят, несите справку из управляющей компании, что у вас нет задолженности. Я туда позвонила, там сказали: мы такую справку не дадим. Вы хоть и заплатили, а деньги на ваш лицевой счёт не поступили", - рассказала жительница Канска Татьяна Фёдоровна.13 декабря банк "Канский" был лишён лицензии . Банк-агент, которым является Сбербанк, выплачивает страховые возмещения. Но они касаются только вкладов. Деньги уже получили более двух тысяч клиентов. Однако в Сбербанк обратились и около 600 вкладчиков, сведения о которых полностью или частично отсутствуют в реестре "В случае если есть возражения по сумме выплат, либо вкладчика вообще нет в реестре, мы принимаем обращение от клиента, регистрируем его и направляем на рассмотрение в агентство по страхованию вкладов. В любом случае клиент получит ответ, и надеюсь, что получит свои законные выплаты", - пояснила пресс-секретарь красноярского отделения "Сбербанка" Евгения Леонтьева.Что касается платежей за ЖКХ, произведённых через банк, ответ можно найти на сайте Агентства по страхованию вкладов. Здесь есть вкладка "Ликвидация банков". Здесь же - "Вопросы и ответы". В третьем абзаце под номером 15 - ответ, из которого следует, что кредиторам является не человек, который уже заплатил, а организация, которая этот платёж не получила. Другими словами, отсутствие денег на лицевом счёте - это проблема жилищной организации, и именно она должна её решать. Елена АЛИШЕВЕЦ











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