НОВОСТИ | Общество













17.01.18 17:41 Для подсыпки красноярских дорог будут использовать экологичный реагент





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Правда, использовать новый материал пока будут только на въездах в Красноярск на так называемых "гостевых" трассах. Причём реагент стоит дороже прежней песчано-солевой смеси, но экономия предвидится.



"Песчано-соляная смесь расходуется больше. На посыпку одного квадратного метра требуется от ста граммов и больше, здесь на посыпку одного квадратного метра хватает 60 граммов. Это экономия времени - мы посыпаем быстрее, это экономия горюче-смазочных материалов. И не забываем о такой важной вещи, как экологичность", - пояснила специалист службы технического надзора МП САТП Анна Игумнова.











Вместо соли и песка в Красноярске будут использовать новый экологичный реагент для подсыпки дорог. Об этом заявили представители администрации города. Сейчас закуплено 500 тонн специального противогололёдного материала. В отличие от песчано-солевой смеси он полностью растворяется, не разъедает обувь и автомобильную краску.Правда, использовать новый материал пока будут только на въездах в Красноярск на так называемых "гостевых" трассах. Причём реагент стоит дороже прежней песчано-солевой смеси, но экономия предвидится."Песчано-соляная смесь расходуется больше. На посыпку одного квадратного метра требуется от ста граммов и больше, здесь на посыпку одного квадратного метра хватает 60 граммов. Это экономия времени - мы посыпаем быстрее, это экономия горюче-смазочных материалов. И не забываем о такой важной вещи, как экологичность", - пояснила специалист службы технического надзора МП САТП Анна Игумнова.







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