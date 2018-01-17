Вместо соли и песка в Красноярске будут использовать новый экологичный реагент для подсыпки дорог. Об этом заявили представители администрации города. Сейчас закуплено 500 тонн специального противогололёдного материала. В отличие от песчано-солевой смеси он полностью растворяется, не разъедает обувь и автомобильную краску.
Правда, использовать новый материал пока будут только на въездах в Красноярск на так называемых "гостевых" трассах. Причём реагент стоит дороже прежней песчано-солевой смеси, но экономия предвидится.
"Песчано-соляная смесь расходуется больше. На посыпку одного квадратного метра требуется от ста граммов и больше, здесь на посыпку одного квадратного метра хватает 60 граммов. Это экономия времени - мы посыпаем быстрее, это экономия горюче-смазочных материалов. И не забываем о такой важной вещи, как экологичность", - пояснила специалист службы технического надзора МП САТП Анна Игумнова.