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17.01.18 17:39 На центральные и южные районы края обрушилась метель





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"Ограничили движение всех видов транспорта на Таймыре, в связи с сильными морозами и ухудшением дорожной обстановки. Есть небольшие затруднения в Курагинском районе в связи со сходом снежной лавины. Начальникам районных подразделений даны дополнительные указания полностью контролировать и мониторить складывающуюся ситуацию", - сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД по Красноярскому краю Анна Шур.







Из-за метели в Красноярском крае перекрыты несколько крупных автомагистралей. Сейчас порывы ветра достигают 27 метров в секунду, снегоуборочная техника не справляется со стихией. На дорогах усилены наряды автополиции и МЧС. Сейчас закрыты для проезда федеральная трасса Красноярск-Абакан и ещё несколько направлений."Ограничили движение всех видов транспорта на Таймыре, в связи с сильными морозами и ухудшением дорожной обстановки. Есть небольшие затруднения в Курагинском районе в связи со сходом снежной лавины. Начальникам районных подразделений даны дополнительные указания полностью контролировать и мониторить складывающуюся ситуацию", - сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД по Красноярскому краю Анна Шур.











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