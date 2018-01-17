Из-за метели в Красноярском крае перекрыты несколько крупных автомагистралей. Сейчас порывы ветра достигают 27 метров в секунду, снегоуборочная техника не справляется со стихией. На дорогах усилены наряды автополиции и МЧС. Сейчас закрыты для проезда федеральная трасса Красноярск-Абакан и ещё несколько направлений.
"Ограничили движение всех видов транспорта на Таймыре, в связи с сильными морозами и ухудшением дорожной обстановки. Есть небольшие затруднения в Курагинском районе в связи со сходом снежной лавины. Начальникам районных подразделений даны дополнительные указания полностью контролировать и мониторить складывающуюся ситуацию", - сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД по Красноярскому краю Анна Шур.