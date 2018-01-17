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НОВОСТИ | Общество





17.01.18 17:42 В Крещенскую ночь в Красноярском крае откроется 41 купель



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В ночь с 18 на 19 января в Красноярском крае откроется 41 купель, где можно будет совершить омовение под пристальным наблюдением спасателей и врачей. Также на водоёмах сделают четыре проруби, где купаться будет запрещено, но жители смогут набрать святой воды. Разливать освящённую воду будут и во всех храмах региона. В Красноярске купель традиционно поставят на левобережной набережной Енисея неподалёку от регистрационной палаты, специалисты уже начали её установку.

"Традиционная купель размерами 2х3 метра, с двумя сходнями из клееного бруса. В ней проточная вода. Установлены тёплые палатки силами сотрудников МЧС. В них для посетителей предоставлен бесплатный горячий чай", - рассказал директор МАУ "Центра реализации социальных проектов" Красноярска Иван Брамман.

Полицейские ограничат доступ к воде пьяным. Парковка на улице Дубровинского будет запрещена, поэтому желающим совершить омовение в купели придётся пройти как минимум полкилометра. Также иордань откроется на территории храма Рождества Христова на улице Щорса, прорубь сделают на водоёме в посёлке Солонцы, совершить омовение в Енисее можно будет в районе клуба закаливания "Криофил".

"Рекомендовал бы прежде всего взять запасную одежду - сухую. Раздеваться нужно снизу вверх. Перед заходом в купель сделать какую-то разминку, разогнать кровь, в течение 3-5 минут", - посоветовал главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Красноярскому краю Константин Трапезников.

В этом году купаться запрещено на реке Базаиха, там будет усилен патруль полицейских. В 23:50 на всех законных купелях и в храмах края начнётся служба, после чего совершить омовение можно будет до 22:00 19 января. Жителям рекомендуют одеваться теплее - в Красноярке ожидаются традиционные крещенские морозы до -25, в некоторых районах края похолодает до -30.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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