В Красноярске суд отправил за решётку группу мошенников, которая орудовала под прикрытием известной в краевом центре туристической фирмы. Они брали с клиентов деньги за путёвки в жаркие страны, при этом туры не оплачивали и делили взносы между собой.
Было установлено, что всего трое менеджеров похитили около 3,5 миллионов рублей, жертвами преступников стали 49 красноярцев. При этом руководители туристической компании о преступной деятельности своих подчинённых не знали.
"Суд приговорил организатора преступной группы к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Второй женщине 4,5 года, тоже в колонии общего режима, третьему менеджеру 5 лет условно", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.