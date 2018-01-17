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17.01.18 17:45 В Красноярске осудили мошенников, работавших под прикрытием известной турфирмы





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Было установлено, что всего трое менеджеров похитили около 3,5 миллионов рублей, жертвами преступников стали 49 красноярцев. При этом руководители туристической компании о преступной деятельности своих подчинённых не знали.



"Суд приговорил организатора преступной группы к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Второй женщине 4,5 года, тоже в колонии общего режима, третьему менеджеру 5 лет условно", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.











В Красноярске суд отправил за решётку группу мошенников, которая орудовала под прикрытием известной в краевом центре туристической фирмы. Они брали с клиентов деньги за путёвки в жаркие страны, при этом туры не оплачивали и делили взносы между собой.Было установлено, что всего трое менеджеров похитили около 3,5 миллионов рублей, жертвами преступников стали 49 красноярцев. При этом руководители туристической компании о преступной деятельности своих подчинённых не знали."Суд приговорил организатора преступной группы к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Второй женщине 4,5 года, тоже в колонии общего режима, третьему менеджеру 5 лет условно", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.







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