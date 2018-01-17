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НОВОСТИ | Экономика





17.01.18 17:43 В Красноярске появятся пешеходные мосты из алюминия



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Алюминиевые мосты появятся в Красноярске уже в этом году. Об этом заявил мэр Красноярска. Сергей Ерёмин посетил КраМЗ, где появился первый в России сверхмощный прессовый комплекс. В мире подобного оборудования не более десяти единиц. Под давлением 45 тонн на квадратный сантиметр комплекс способен выпускать крупногабаритный профиль из различных сплавов. В данном случае речь идёт об анодированном алюминии.

Красноярск - первый город за Уралом, где появятся конструкции из долговечного и прочного материала. Это будут два пешеходных моста у "Арены. Север" через улицу 9 Мая и у стадиона "Кристалл" через Партизана Железняка.

"Она имеет определённую уникальность, что именно в Красноярске надо диверсификацию производства развивать, расширяя линейку, для дальнейшего тиражирования по России и по всему миру, чтобы мы стали центром не только технологическим, но и центром уникальных компетенций и технологий", - подчеркнул глава Красноярска Сергей Ерёмин.
АРХИВ 
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