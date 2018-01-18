НОВОСТИ | Экономика













18.01.18 11:37 Дело о невыплате зарплаты в санатории "Красноярское загорье" передали в суд





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Как только завели уголовное дело, чудесным образом деньги нашлись, долги погашены в полном объёме, но предприимчивым руководителям всё же придётся держать ответ в суде.







Дело о невыплате зарплаты в санатории "Красноярское загорье" передали в суд. Об этом сообщает Следственный комитет. В декабре "Вести" рассказывали, в каких условиях за бюджетные деньги поправляют своё здоровье пенсионеры и инвалиды. По данным следствия, руководство заключало госконтракты, при этом не выплачивало зарплату работникам, в списке пострадавших 153 человека.Как только завели уголовное дело, чудесным образом деньги нашлись, долги погашены в полном объёме, но предприимчивым руководителям всё же придётся держать ответ в суде.











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