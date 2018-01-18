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18.01.18 20:53 В Балахтинском районе новорождённый получил химический ожог





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"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "халатность". Следствию предстоит выяснить, каким образом малыш получил ожоги. Допрашивается медицинский персонал, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю Ольга Дегидь.







Халатность врачей могла стать причиной сильных ожогов у новорождённого. Это произошло в Балахтинском районе 23 декабря. В следственном комитете заявили, что по факту возбуждено уголовное дело. Роды были преждевременными, ребёнок появился на свет ослабленным. Когда его доставили к медикам, то они, как сами поясняют, приложили спиртовую салфетку. В результате у мальчика химический ожог второй степени в области ягодиц. Малыша доставили в Красноярск санавиацией в перинатальный центр. Его жизни сейчас ничего не угрожает."По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "халатность". Следствию предстоит выяснить, каким образом малыш получил ожоги. Допрашивается медицинский персонал, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю Ольга Дегидь.











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