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18.01.18 11:45 На авиабазу в Канске поступили новейшие истребители МиГ-31БМ





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Сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолётами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолёт способен одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей, отметили в министерстве обороны.







На авиабазу в Канске поступили новейшие истребители МиГ-31БМ, об этом сообщают в министерстве обороны. Самолёты прошли модернизацию на авиапредприятии в Тверской области и пополнили парк авиаполка. За счёт современного бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность перехватчиков возросла почти в три раза.Сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолётами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолёт способен одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей, отметили в министерстве обороны.











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