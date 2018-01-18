На авиабазу в Канске поступили новейшие истребители МиГ-31БМ, об этом сообщают в министерстве обороны. Самолёты прошли модернизацию на авиапредприятии в Тверской области и пополнили парк авиаполка. За счёт современного бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность перехватчиков возросла почти в три раза.
Сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолётами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолёт способен одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей, отметили в министерстве обороны.