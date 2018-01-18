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18.01.18 11:50 Красноярский симфонический оркестр исполнил произведения Чайковского в Москве





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Кстати, гостями концерта стали глава края Александр Усс, который пригласил вице-премьера Ольгу Голодец, министра энергетики России Александра Новака, руководителя Федерального агентства научных организаций Михаила Котюкова, замминистра МВД Александра Горового.



Стоит добавить, что в мае 2018 года Красноярский академический симфонический оркестр представит регион в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Помимо этого также весной планируется выступление коллектива в Эстонии, а в октябре - в Корее.







Московская филармония три раза вызывала на бис наш оркестр. Впервые за всю свою историю Красноярский академический симфонический оркестр принял участие в абонементе "Шедевры русской симфонической музыки" Концертного зала имени Чайковского. Под управлением главного дирижёра Владимира Ланде красноярский оркестр исполнил произведения Чайковского.Кстати, гостями концерта стали глава края Александр Усс, который пригласил вице-премьера Ольгу Голодец, министра энергетики России Александра Новака, руководителя Федерального агентства научных организаций Михаила Котюкова, замминистра МВД Александра Горового.Стоит добавить, что в мае 2018 года Красноярский академический симфонический оркестр представит регион в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Помимо этого также весной планируется выступление коллектива в Эстонии, а в октябре - в Корее.







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