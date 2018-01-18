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НОВОСТИ | Общество





18.01.18 11:50 Красноярский симфонический оркестр исполнил произведения Чайковского в Москве



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Московская филармония три раза вызывала на бис наш оркестр. Впервые за всю свою историю Красноярский академический симфонический оркестр принял участие в абонементе "Шедевры русской симфонической музыки" Концертного зала имени Чайковского. Под управлением главного дирижёра Владимира Ланде красноярский оркестр исполнил произведения Чайковского.

Кстати, гостями концерта стали глава края Александр Усс, который пригласил вице-премьера Ольгу Голодец, министра энергетики России Александра Новака, руководителя Федерального агентства научных организаций Михаила Котюкова, замминистра МВД Александра Горового.

Стоит добавить, что в мае 2018 года Красноярский академический симфонический оркестр представит регион в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Помимо этого также весной планируется выступление коллектива в Эстонии, а в октябре - в Корее.
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