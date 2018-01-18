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18.01.18 11:42 В Красноярске синтезируют препарат для диагностики злокачественных новообразований





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В красноярском центре ядерной медицины синтезируют новый препарат, который позволит точно диагностировать злокачественные новообразования. В перспективе с его помощью можно будет даже доставлять лекарственные препараты точно до поражённой клетки или ткани организма. Сейчас опыты проводят на мышах. Подробный репортаж смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.















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