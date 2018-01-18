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18.01.18 17:40 Полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП на Енисейском тракте





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Возбуждено уголовное дело, однако обвинения водителю "Лифана" не предъявлены, у следствия недостаточно данных о произошедшем. Правоохранители просят очевидцев столкновения позвонить по телефонам главного следственного управления краевой полиции, их слова могут пролить свет на происходящее.



"По факту осмотра места происшествия мы видим, что автомобили находятся на полосе движения автомобиля "Шевроле". Но версии, предшествующие столкновению на этой полосе, мы проверяем, назначен ряд экспертиз. Просьба к непосредственным очевидцам столкновения обязательно обратиться, они могут что-то пояснить", - сказала начальник отдела следственной части ГУ МВД России по Красноярскому краю Нина Шлякова.









Полицейские ищут свидетелей страшного ДТП на Енисейском тракте. Напомним, смертельная авария произошла в районе деревни Таскино. По предварительной версии, жёлтый "Лифан" двигался со стороны Красноярска и выехал на встречную полосу. От сильного лобового удара с "Нивой" оба автомобиля превратились в металлическую кашу. Все пассажиры отечественной машины - отец и двое детей - погибли. В иномарке скончалась женщина, водитель госпитализирован с травмами.Возбуждено уголовное дело, однако обвинения водителю "Лифана" не предъявлены, у следствия недостаточно данных о произошедшем. Правоохранители просят очевидцев столкновения позвонить по телефонам главного следственного управления краевой полиции, их слова могут пролить свет на происходящее."По факту осмотра места происшествия мы видим, что автомобили находятся на полосе движения автомобиля "Шевроле". Но версии, предшествующие столкновению на этой полосе, мы проверяем, назначен ряд экспертиз. Просьба к непосредственным очевидцам столкновения обязательно обратиться, они могут что-то пояснить", - сказала начальник отдела следственной части ГУ МВД России по Красноярскому краю Нина Шлякова.







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