В Железногорске эвакуировали сотни учеников из школы №96. Звонок о бомбе поступил в МВД. По сообщению очевидцев, некоторые школьники выбежали на 26-градусный мороз без верхней одежды и в сменной обуви. Им пришлось греться в ближайшем супермаркете. Здание обследовали спасатели, полиция и сотрудники Росгвардии. Взрывное устройство не обнаружено.
Чуть позже поступило сообщение о минировании ещё одного учебного учреждения - 10-го лицея в Красноярске. На месте продолжают работать правоохранители. За ложную тревогу шутникам грозит до пяти лет тюрьмы и 700 тысяч рублей штрафа.