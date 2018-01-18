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18.01.18 17:39 В Железногорске "заминировали" школу





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Чуть позже поступило сообщение о минировании ещё одного учебного учреждения - 10-го лицея в Красноярске. На месте продолжают работать правоохранители. За ложную тревогу шутникам грозит до пяти лет тюрьмы и 700 тысяч рублей штрафа.









В Железногорске эвакуировали сотни учеников из школы №96. Звонок о бомбе поступил в МВД. По сообщению очевидцев, некоторые школьники выбежали на 26-градусный мороз без верхней одежды и в сменной обуви. Им пришлось греться в ближайшем супермаркете. Здание обследовали спасатели, полиция и сотрудники Росгвардии. Взрывное устройство не обнаружено.Чуть позже поступило сообщение о минировании ещё одного учебного учреждения - 10-го лицея в Красноярске. На месте продолжают работать правоохранители. За ложную тревогу шутникам грозит до пяти лет тюрьмы и 700 тысяч рублей штрафа.







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