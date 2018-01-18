НОВОСТИ | Общество













18.01.18 17:41 За выход на лёд в запрещённных для купания местах будут штрафовать





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"Зона доступа к объектам будет ограждена, будет осуществляться пропускной режиим. Сотрудники при себе будут иметь ручные металлодетекторы. Подозрительные граждане будут досмотрены", - сообщил начальник управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Красноярскому краю Сергей Сташкевич.



На севере региона подготовка к праздничному мероприятию прекращена. В Норильске крещенские купания запретили из-за штормового предупреждения и понижения температур до -52 градусов. Напомним, в Красноярском крае в ночь с 18 на 19 января









За выход на лёд в несанкционированных для купания местах красноярцев будут штрафовать. В полиции рассказали о подготовке к Крещению. Количество сотрудников до вечера 19 января будет удвоено, приняты антитеррористические меры безопасности."Зона доступа к объектам будет ограждена, будет осуществляться пропускной режиим. Сотрудники при себе будут иметь ручные металлодетекторы. Подозрительные граждане будут досмотрены", - сообщил начальник управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Красноярскому краю Сергей Сташкевич.На севере региона подготовка к праздничному мероприятию прекращена. В Норильске крещенские купания запретили из-за штормового предупреждения и понижения температур до -52 градусов. Напомним, в Красноярском крае в ночь с 18 на 19 января откроется 41 купель . В региональном центре её традиционно установили на левобережной набережной Енисея неподалёку от Регистрационной палаты. Кроме того, иордань есть на территории храма Рождества Христова на улице Щорса, искупаться в проруби можно в водоёме в посёлке Солонцы или в Енисее - в районе клуба закаливания "Криофил". Служба на всех местах купаний начнётся сегодня в 23:50. Разливать освящённую воду будут во всех храмах региона.







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