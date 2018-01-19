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19.01.18 08:51 Прах Дмитрия Хворостовского захоронят в сквере красноярского института искусств





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Кроме этого, в планах присвоить имя Дмитрия Хворостовского институту искусств и колледжу, где учился прославленный красноярец, а также оперному театру, где он начинал свой путь артиста. Также будут учреждены премии для студентов-вокалистов и ежегодный фестиваль памяти Хворостовского.



"Одно из предложений, которое сегодня является наиболее реалистичным, это установка памятника в сквере у института искусств. Это относительно тихое место, где наличие капсулы с прахом было бы более уместно", - сказал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



Тема крайне деликатная и не терпит спешки, добавил Александр Усс. Все решения будут согласованы прежде всего с родственниками. К слову, в начале февраля Красноярск, возможно, посетит вдова Дмитрия Хворостовского. Она хотела бы побывать на месте предполагаемого захоронения капсулы с прахом, после чего и будет принято окончательное решение.













Одно из наиболее вероятных мест захоронения праха Хворостовского в Красноярске - сквер Красноярского института искусств. Об этом заявил врио губернатора Александр Усс во время рабочей поездки в Москву. Планируется установить памятник или бюст, в основание которого будет заложена капсула с прахом великого баритона.Кроме этого, в планах присвоить имя Дмитрия Хворостовского институту искусств и колледжу, где учился прославленный красноярец, а также оперному театру, где он начинал свой путь артиста. Также будут учреждены премии для студентов-вокалистов и ежегодный фестиваль памяти Хворостовского."Одно из предложений, которое сегодня является наиболее реалистичным, это установка памятника в сквере у института искусств. Это относительно тихое место, где наличие капсулы с прахом было бы более уместно", - сказал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.Тема крайне деликатная и не терпит спешки, добавил Александр Усс. Все решения будут согласованы прежде всего с родственниками. К слову, в начале февраля Красноярск, возможно, посетит вдова Дмитрия Хворостовского. Она хотела бы побывать на месте предполагаемого захоронения капсулы с прахом, после чего и будет принято окончательное решение.







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