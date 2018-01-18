В Норильске наглый песец пытался обворовать рыбака. Мужчина занимался подлёдной рыбалкой и наловил мойвы. Полярная лисица пыталась утащить улов и почти не реагировала на угрозы со стороны человека. Северянин сначала отгонял зверька, но затем угостил своей добычей за настойчивость и артистизм.
Для северного города выход белых животных к людям не редкость. На кадрах, снятых местными жителями в пригороде Норильска, около 10 особей кружат у линий электропередач. За последний месяц от зверьков пострадали уже шесть северян, они с укусами обратились в травмпункты. Ни одного случая заражения бешенством не зафиксировано, но людей просят не приманивать и быть осторожнее с гостями из дикой природы.