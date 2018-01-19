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19.01.18 08:47 В Красноярске презентовали книги, изданные в рамках проекта "Книжное Красноярье"





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Прошлый год оказался очень плодотворным: гранты на 15 миллионов рублей выиграла 21 книга, всего выпущено почти 23 тысячи экземпляров. Изюминкой 17-го стала книга "Говорит Красноярск", посвящённая 90-летию радиовещания края. Экспертный совет по издательской деятельности уже формирует заявки на этот год.



"Очень много идёт споров. Часто одни возносят книгу на божничку, расхваливают, другие критикуют в пух и прах. Совету удаётся находить компромиссные решения. Проект существует 11-й год и нам никогда не было стыдно за результат, который мы получали", - отметил заместитель губернатора Красноярского края, сопредседатель экспертного совета Василий Нелюбин.









Бестселлеры красноярской литературы. В краевой научной библиотеке прошла презентация книг, которые выпустили в 2017 году в рамках грантового конкурса "Книжное Красноярье". Проекту уже 11 лет, региональными издательствами напечатано 170 тысяч книг.Прошлый год оказался очень плодотворным: гранты на 15 миллионов рублей выиграла 21 книга, всего выпущено почти 23 тысячи экземпляров. Изюминкой 17-го стала книга "Говорит Красноярск", посвящённая 90-летию радиовещания края. Экспертный совет по издательской деятельности уже формирует заявки на этот год."Очень много идёт споров. Часто одни возносят книгу на божничку, расхваливают, другие критикуют в пух и прах. Совету удаётся находить компромиссные решения. Проект существует 11-й год и нам никогда не было стыдно за результат, который мы получали", - отметил заместитель губернатора Красноярского края, сопредседатель экспертного совета Василий Нелюбин.







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