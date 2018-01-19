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19.01.18 11:39 Тысячи красноярцев окунулись в крещенские купели, несмотря на мороз





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Рядом с купелью спасатели установили две тёплые палатки. Всё как положено: одна женская, другая мужская. Температуру поддерживают газовые печи, которые не останавливаются ни на минуту.



К полуночи на улице установились по-настоящему крещенские морозы - ниже 30, но красноярцев это как будто не пугает, перед купелью выстраивается огромная очередь. В Норильске купание в проруби и вовсе пришлось отменить - столбики термометров там опустились ниже 50. К слову, всего в регионе сегодня христиан принимают более 40 иорданей и купелей. В краевом центре искупаться в холодной воде законно и под присмотром спасателей можно лишь в четырёх местах: на левобережной набережной Енисея в районе регистрационной палаты, на территории храма Рождества Христова на улице Щорса, прорубь сделали на водоёме в посёлке Солонцы, совершить омовение в Енисее можно в районе клуба закаливания "Криофил".



Те, кто не рискнул в мороз окунуться с головой в купель, отправились в храмы за порцией святой воды. "Энергетика другая. Созвездия или Земля дышит по-иному, но это действительно факт. Она стоит у меня два года и даже нет осадка никакого. Вот какая вода, вот какая энергия. Помылся, на макушку святой воды вылил и уже хорошо. Особенно на деток", - рассказывает жительница Красноярска Зинаида Николаевна.



Святую воду будут раздавать сегодня весь день, искупаться в купели можно будет до 22:00.



Короткая молитва, и деревянный крест пронзает ледяную корку. Вот и всё - была вода простая, а стала святая. И первые смельчаки спешат в купель. "Это очень-очень здорово! Мне кажется, я могу простоять здесь вечность. Хочется проникнуться праздником, очистить душу, начать с нового, очиститься полностью и вступить в новый год с новыми силами", - говорит жительница Красноярска Анастасия Петрова.Рядом с купелью спасатели установили две тёплые палатки. Всё как положено: одна женская, другая мужская. Температуру поддерживают газовые печи, которые не останавливаются ни на минуту.К полуночи на улице установились по-настоящему крещенские морозы - ниже 30, но красноярцев это как будто не пугает, перед купелью выстраивается огромная очередь. В Норильске купание в проруби и вовсе пришлось отменить - столбики термометров там опустились ниже 50. К слову, всего в регионе сегодня христиан принимают более 40 иорданей и купелей. В краевом центре искупаться в холодной воде законно и под присмотром спасателей можно лишь в четырёх местах: на левобережной набережной Енисея в районе регистрационной палаты, на территории храма Рождества Христова на улице Щорса, прорубь сделали на водоёме в посёлке Солонцы, совершить омовение в Енисее можно в районе клуба закаливания "Криофил".Те, кто не рискнул в мороз окунуться с головой в купель, отправились в храмы за порцией святой воды. "Энергетика другая. Созвездия или Земля дышит по-иному, но это действительно факт. Она стоит у меня два года и даже нет осадка никакого. Вот какая вода, вот какая энергия. Помылся, на макушку святой воды вылил и уже хорошо. Особенно на деток", - рассказывает жительница Красноярска Зинаида Николаевна.Святую воду будут раздавать сегодня весь день, искупаться в купели можно будет до 22:00. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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