НОВОСТИ | Спорт













19.01.18 11:47 Сильнейшие борцы разыгрывают путёвки на Ярыгинский турнир





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Столько участников из-за границы не приезжало никогда: зарубежные борцы хотят посмотреть на будущих соперников. Ковры Академии борьбы едва вмещают всех участников. Первые финалы уже в 17 часов, вход бесплатный.







Почти 500 борцов со всей России и из 10-ти стран мира приехали в Красноярск на турнир Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили. Когда-то это были отборочные соревнования для сборной края. С этого года впервые в Академии проходит официальный розыгрыш путёвок на Ярыгинский турнир для всех борцов России.Столько участников из-за границы не приезжало никогда: зарубежные борцы хотят посмотреть на будущих соперников. Ковры Академии борьбы едва вмещают всех участников. Первые финалы уже в 17 часов, вход бесплатный.











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