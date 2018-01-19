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19.01.18 11:50 Хоккеисты "Енисея" на выезде уступили иркутской "Байкал-Энергии"





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"Енисей" сохранил первое место в турнирной таблице, следующий матч пройдёт также на выезде: 21 января в Хабаровске играем против ещё одного лидера чемпионата - "СКА-Нефтяник".







Хоккеисты красноярского "Енисея" на выезде потерпели поражение от иркутской "Байкал-Энергии", итог встречи 4:3. Победная серия прервалась. Иркутяне сразу вырвались вперёд, на 6-й минуте счёт был 2:0 в их пользу. Любопытно, что все мячи в "Байкал-Энергии" забил один человек - полузащитник Александр Егорычев."Енисей" сохранил первое место в турнирной таблице, следующий матч пройдёт также на выезде: 21 января в Хабаровске играем против ещё одного лидера чемпионата - "СКА-Нефтяник".







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