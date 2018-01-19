|
|
|
| НОВОСТИ | Общество
|19.01.18 11:41 В красноярских храмах начали раздавать освящённую воду
В красноярских храмах открылись пункты раздачи освящённой воды. Несмотря на 30-градусный мороз у Покровского кафедрального собора на улице Сурикова выстроилась длинная очередь, в эти минуты в ней стоят около сотни человек.
Считается, что вода имеет чудодейственную силу и способна исцелять болезни. Её употребляют для освящения храмов и жилищ, при молитвах и как средство от хворей. Стоит отметить, что освящённую воду будут раздавать в течение недели.
|
|