НОВОСТИ | Общество













19.01.18 11:41 В красноярских храмах начали раздавать освящённую воду





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Считается, что вода имеет чудодейственную силу и способна исцелять болезни. Её употребляют для освящения храмов и жилищ, при молитвах и как средство от хворей. Стоит отметить, что освящённую воду будут раздавать в течение недели.







В красноярских храмах открылись пункты раздачи освящённой воды. Несмотря на 30-градусный мороз у Покровского кафедрального собора на улице Сурикова выстроилась длинная очередь, в эти минуты в ней стоят около сотни человек.Считается, что вода имеет чудодейственную силу и способна исцелять болезни. Её употребляют для освящения храмов и жилищ, при молитвах и как средство от хворей. Стоит отметить, что освящённую воду будут раздавать в течение недели.







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