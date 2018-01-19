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19.01.18 17:43 Стать наблюдателем на президентских выборах сможет любой красноярец





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"В законе написано, что любой гражданин Российской Федерации, обладающий избирательным правом (это означает, что ему 18 лет, он не находится в местах лишения свободы и законно пребывает на территории Красноярского края), может прийти к нам и написать заявление, что он хочет в этот день и в этот час присутствовать наблюдателем в той или иной избирательной комиссии", - пояснил председатель Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края Алексей Менщиков.





Стать наблюдателем на предстоящих президентских выборах впервые сможет любой красноярец. Представители регионального избиркома и общественники заявили, следить за соблюдением законности на выборах смогут дополнительно 2200 человек по всему краю. Для этого им не нужно быть делегатами от каких-либо политических партий, кандидатов. Они будут работать параллельно с партийными наблюдателями. Для этого достаточно просто обратиться в Общественную палату Красноярского края."В законе написано, что любой гражданин Российской Федерации, обладающий избирательным правом (это означает, что ему 18 лет, он не находится в местах лишения свободы и законно пребывает на территории Красноярского края), может прийти к нам и написать заявление, что он хочет в этот день и в этот час присутствовать наблюдателем в той или иной избирательной комиссии", - пояснил председатель Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края Алексей Менщиков.







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