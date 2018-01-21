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22.01.18 08:40 Вести. Красноярск. События недели от 21.01.2018

В этом выпуске:



- Испытание силы веры. На севере края морозы ниже 50-ти, в Красноярске - 40. Крещенские морозы в этом году можно назвать экстремальными. Верующие выстраивались в очереди, чтобы окунуться в прорубь. Но от грехов это не избавит.



- 25 новых камер принесли в бюджет уже более 200 миллионов рублей. Но штрафы многие автомобилисты не оплачивают, просто потому, что не знают о том, что нарушили правила дорожного движения.



- Владимиру Высоцкому - 80. В Красноярске песни и стихи кумира миллионов зазвучали в стенах филармонии. И в этот раз даже под аккомпанемент красноярского симфонического оркестра.





- Испытание силы веры. На севере края морозы ниже 50-ти, в Красноярске - 40. Крещенские морозы в этом году можно назвать экстремальными. Верующие выстраивались в очереди, чтобы окунуться в прорубь. Но от грехов это не избавит.- 25 новых камер принесли в бюджет уже более 200 миллионов рублей. Но штрафы многие автомобилисты не оплачивают, просто потому, что не знают о том, что нарушили правила дорожного движения.- Владимиру Высоцкому - 80. В Красноярске песни и стихи кумира миллионов зазвучали в стенах филармонии. И в этот раз даже под аккомпанемент красноярского симфонического оркестра.







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