НОВОСТИ | Общество













19.01.18 18:34 В Красноярске вводится режим неблагоприятных метеоусловий





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Отметим, режим НМУ в Красноярске вводят второй раз с начала этого года.







В Красноярске в очередной раз вводят режим "чёрного неба". По данным синоптиков, в четверг и пятницу погода способствовала накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. К выходным ситуация не улучшится. С 19 часов субботы, 20 января и до 19 часов понедельника, 22 января в городе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере.Отметим, режим НМУ в Красноярске вводят второй раз с начала этого года.







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