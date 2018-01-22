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22.01.18 11:42 В деревне Крутая сгорел частный дом





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В Емельяновском районе семья с детьми в морозы осталась на улице. В деревне Крутая сгорел частный дом. Спасатели тушили пожар полчаса. На тушение привлекли 13 человек и пять единиц техники. Семья из двух родителей, мальчика полутора лет и трёхмесячной девочки ночевала в другом месте и не пострадала. Однако в огне сгорели все личные вещи.











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