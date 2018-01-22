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22.01.18 11:45 На ремонт автодорог региона потратят два миллиарда рублей





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Региональная трасса, которой предстоит ремонт - это дорога Красноярск-Солонцы. Кроме того, планируют починить шесть участков дороги "Саяны". В городе основными объектами станут Коммунальный мост, Гайдашовка и улица Ленина. Помимо этого, ремонт пройдёт на 42 магистралях краевого центра.







Дороги Красноярского края отремонтируют на два миллиарда рублей. В этом году работы проведут на 111 километрах федеральных и краевых трасс, сообщили в министерстве транспорта региона. Среди наиболее крупных объектов - три дорожных участка на трассе Р-255 "Сибирь" и два участка на Р-257 "Енисей".Региональная трасса, которой предстоит ремонт - это дорога Красноярск-Солонцы. Кроме того, планируют починить шесть участков дороги "Саяны". В городе основными объектами станут Коммунальный мост, Гайдашовка и улица Ленина. Помимо этого, ремонт пройдёт на 42 магистралях краевого центра.











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