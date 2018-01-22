НОВОСТИ | Общество













22.01.18 17:43 Сергей Кочан назначен заместителем руководителя Дирекции Универсиады-2019





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Уволившийся из администрации города чиновник теперь будет заниматься Универсиадой. Сергей Кочан полтора года был вице-мэром Красноярска, несколько недель назад написал заявление об увольнении и теперь у него новая должность. Он будет работать заместителем руководителя Дирекции Универсиады-2019. Сергей Кочан будет курировать спортивную программу.











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