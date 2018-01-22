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22.01.18 17:40 ДТП на Комунальном мосту привели к пробкам в центре Красноярска





Фото Видео: VK.com



Сегодня днём Коммунальный мост оказался парализован. Сразу три ДТП с участием семи машин полностью перекрыли движение по переправе в сторону левого берега краевого центра. Два человека пострадали. Из-за аварий город за считанные минуты встал в километровые пробки. Чтобы организовать дорожный поток, на месте работали три экипажа дорожных полицейских. Последствия аварии удалось устранить уже через час, но в причинах произошедшего ещё предстоит разобраться.



Сейчас Коммунальный и другие мосты через Енисей являются одними из самых опасных дорожных участков. Пар от реки снижает видимость и превращает асфальт в каток, а жёсткая от мороза автомобильная резина снижает маневренность транспорта. В ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулём.











Сегодня днём Коммунальный мост оказался парализован. Сразу три ДТП с участием семи машин полностью перекрыли движение по переправе в сторону левого берега краевого центра. Два человека пострадали. Из-за аварий город за считанные минуты встал в километровые пробки. Чтобы организовать дорожный поток, на месте работали три экипажа дорожных полицейских. Последствия аварии удалось устранить уже через час, но в причинах произошедшего ещё предстоит разобраться.Сейчас Коммунальный и другие мосты через Енисей являются одними из самых опасных дорожных участков. Пар от реки снижает видимость и превращает асфальт в каток, а жёсткая от мороза автомобильная резина снижает маневренность транспорта. В ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулём.







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