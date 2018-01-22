НОВОСТИ | Общество













22.01.18 17:42 В краевой ГИБДД подвели итоги года





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"Кто-то прекрасно понимает, что не всегда его может остановить сотрудник ГИБДД, особенно в отдалённых территориях, и здесь нам нужно на уровне законодательства принимать более жёсткие меры, вплоть до конфискации транспортного средства у водителя, который управляет автомобилем", - отметил начальник ГИБДД по Красноярскому краю Алексей Членов.



Из изменений: летом 2018-го в силу вступают новые правила по перевозке детей, теперь автобус должен быть оборудован не только специальным знаком, но и проблесковым маячком жёлтого или оранжевого цвета. Штраф за езду без полиса ОСАГО может быть увеличен до 5 тысяч. Сегодня это 800 рублей. Может появиться и наказание за так называемое опасное вождение.



В такие морозные дни, как сегодня, когда видимость даже в Красноярске не более 100 метров, водителям нужно быть предельно внимательными. На территории всего Красноярского края работает 17 пунктов обогрева, предупреждены владельцы всех придорожных кафе - если на трассе кто-то из водителей замёрзнет, ему обязательно должны помочь.



Что касается новых камер фиксации, Алексей Членов уверен - работают комплексы эффективно. Начальник ГИБДД заметил, что водители стали реже выезжать на перекрёстки, когда горит красный, но всё равно заезд за стоп-линию остаётся самым распространённым нарушением.



"Сам пользуюсь такой услугой, в видеорегистраторе стоит информирование. То есть видеорегистратор с функцией GPS-навигатора и при приближении каждой камеры сам регистратор предупреждает, что вы приближаетесь к камере автоматический видеофикцации. Заведите видеорегистраторы и вы не будете нарушать ПДД, вы будете знать, где установлены камеры", - сказал начальник ГИБДД по Красноярскому краю Алексей Членов.



Что касается несогласных со штрафами, отменяется только 15% постановлений из тех, которые водители оспаривают. Количество камер в Красноярске будет увеличиваться, но когда именно и в каком количестве, пока неизвестно.



Это ежегодная беседа начальника краевой ГИБДД с журналистами по итогам прошедших 12 месяцев. Анализируя 2017-й, полицейские подсчитали: количество ДТП снизилось, погибло около 400 человек - на 7% меньше, чем в 2016-м. Правда, в этот раз в авариях край потерял больше детей, чем год назад - всего 25 человек. Пьяными за руль тоже садятся реже, но в деревнях и посёлках эта проблема по-прежнему на первом месте. Административный арест пугает не всех."Кто-то прекрасно понимает, что не всегда его может остановить сотрудник ГИБДД, особенно в отдалённых территориях, и здесь нам нужно на уровне законодательства принимать более жёсткие меры, вплоть до конфискации транспортного средства у водителя, который управляет автомобилем", - отметил начальник ГИБДД по Красноярскому краю Алексей Членов.Из изменений: летом 2018-го в силу вступают новые правила по перевозке детей, теперь автобус должен быть оборудован не только специальным знаком, но и проблесковым маячком жёлтого или оранжевого цвета. Штраф за езду без полиса ОСАГО может быть увеличен до 5 тысяч. Сегодня это 800 рублей. Может появиться и наказание за так называемое опасное вождение.В такие морозные дни, как сегодня, когда видимость даже в Красноярске не более 100 метров, водителям нужно быть предельно внимательными. На территории всего Красноярского края работает 17 пунктов обогрева, предупреждены владельцы всех придорожных кафе - если на трассе кто-то из водителей замёрзнет, ему обязательно должны помочь.Что касается новых камер фиксации, Алексей Членов уверен - работают комплексы эффективно. Начальник ГИБДД заметил, что водители стали реже выезжать на перекрёстки, когда горит красный, но всё равно заезд за стоп-линию остаётся самым распространённым нарушением."Сам пользуюсь такой услугой, в видеорегистраторе стоит информирование. То есть видеорегистратор с функцией GPS-навигатора и при приближении каждой камеры сам регистратор предупреждает, что вы приближаетесь к камере автоматический видеофикцации. Заведите видеорегистраторы и вы не будете нарушать ПДД, вы будете знать, где установлены камеры", - сказал начальник ГИБДД по Красноярскому краю Алексей Членов.Что касается несогласных со штрафами, отменяется только 15% постановлений из тех, которые водители оспаривают. Количество камер в Красноярске будет увеличиваться, но когда именно и в каком количестве, пока неизвестно. Мария СЕМЁНОВА











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