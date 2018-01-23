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НОВОСТИ | Общество





23.01.18 08:36 В красноярских школах началась четверть безопасности



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Объявление такой тревоги означает, что в школу проникли посторонние люди, дети должны незамедлительно укрыться в учебных классах. Учитель должен замкнуть дверь класса и не открывать её, даже если в неё постучали. Кроме того, преподаватель должен отправить СМС директору школы о том, в каком кабинете спрятались ученики и в каком количестве.

Спустя всего пять минут после объявления тревоги прибывают полицейские. Такие проверки систем сегодня проходят повсеместно. Сейчас в красноярских школах работают более полутора тысяч видеокамер, в 38 учебных учреждениях установлены турникеты. Охранники не только ограничивают доступ в школу посторонним, но и не выпускают из неё учеников, пока не кончились уроки.

Напомним, меры безопасности в школах страны было решено ужесточить после серии вооружённых нападений на учеников. Сейчас решается вопрос об оснащении красноярской охраны в школах металлоискателями. "Есть ручные металлоискатели, но они применяются не в системе, а во время ЕГЭ, есть такая мера пропускного режима. Но пока у нас нет такой практики, когда мы могли бы в системе использовать эти устройства", - пояснила руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.

К слову, пожаловаться на пробелы в безопасности учебного учреждения могут родители. О нарушениях можно сообщить напрямую в главное управление образования или составить жалобу в письменной форме и оставить в почтовом ящике школы.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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