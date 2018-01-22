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НОВОСТИ | Общество





22.01.18 20:44 Морозы в Красноярске бьют температурные рекорды



Фото
Это утро многие красноярские автомобилисты встретили на коленях. В такое неудобное положение их поставили собственные машины, которые просто отказались заводиться. Услуги отогрева резко взлетели в цене. Поэтому дешевле оказывается купить газовую горелку и собственноручно реанимировать железное сердце.

Погода ставит отрицательные рекорды: в Красноярске ниже сорока - абсолютный минимум этой зимы. Каждый шестой автобус сегодня сошёл с маршрута. Только 5% школьников пошли на уроки. Сибирская стужа особо сильно бьёт по нуждающимся и бездомным - они выходят на паперть, не имея альтернативы.

На красноярском автовокзале сегодня отменили около ста рейсов. Пассажиров мало, перевозчики не рискуют здоровьем людей. "Автобус может быть технически исправен и предрейсовый осмотр прошёл, но когда такие погодные условия, при такой температуре может быть что угодно", - отметил начальник отдела перевозок красноярского автовокзала Евгений Никитин.

Не укрыться от холода даже дома. В красноярских новостройках массово промерзают пластиковые окна. Стужа просачивается сквозь преграду стеклопакета. 30-градусные морозы простоят до выходных. Каждый спасается от них по-разному, и по-разному на них реагирует.

- Горячим чаем. Мы вообще не выходим на улицу. Это редкий случай, когда надо на консультацию перед экзаменом.
- Мы же в Сибири живём, пора привыкнуть. Нас и так погода щадила прошлые годы.
- Микробов убьёт. Здоровенькие будем.

Те красноярцы, которым мороз не доставил особого дискомфорта, стараются запечатлеть его красоту. По крайней мере, в социальных сетях появилось огромное количество видеозаписей, на которых обычная вода одним движением превращается в пар. А в Инстаграме пользователи публикуют по-настоящему морозные фотографии, от которых так и веет сибирским холодом.

Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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