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23.01.18 08:50 Полпред президента в СФО проверил подготовку Красноярска к Универсиаде





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Новый спортивный комплекс сдали в эксплуатацию в сентябре. Организаторы отмечают, он гораздо больше тех площадок, где ребята занимались раньше, а сами юные футболисты довольны новой площадкой, ведь теперь тренироваться можно чаще.



В этот раз у ребят необычный день: после тренировки встреча со столичной делегацией. Сергей Меняйло лично проверил исполнение поручения президента. Полпред отметил достойный уровень подготовки города к грядущей Универсиаде. Однако указал и на шероховатости, которые Красноярску нужно срочно исправлять.



"Если по большинству объектов Универсиады особых вопросов нет и уверенность в том, что они будут готовы своевременно, то акцент мы сегодня делаем на подготовке самого города", - сказал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.



Речь идёт о больных точках краевого центра: ветхих домах, освещении, фасадах зданий, рекламных конструкциях, а также о несанкционированных рынках и павильонах. "Сегодня мы рассматриваем возможность корректировки бюджета. Это плановая корректировка, порядка двух миллиардов рублей на нужды города, скорее всего, в ближайший месяц будет предусмотрено. Конкретное направление освоения этих средств детально просчитано", - пояснил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



На важные для города нужны при необходимости привлекут дополнительные средства из федерального бюджета.



Спортивную арену футбольного клуба "Тотем" построили в 2017 после победы ребят на чемпионате мира среди детских домов и школ-интернатов. До этого команда, которая уже шесть лет успешно представляет нашу страну на мировом первенстве, ютилась в арендованных залах.Новый спортивный комплекс сдали в эксплуатацию в сентябре. Организаторы отмечают, он гораздо больше тех площадок, где ребята занимались раньше, а сами юные футболисты довольны новой площадкой, ведь теперь тренироваться можно чаще.В этот раз у ребят необычный день: после тренировки встреча со столичной делегацией. Сергей Меняйло лично проверил исполнение поручения президента. Полпред отметил достойный уровень подготовки города к грядущей Универсиаде. Однако указал и на шероховатости, которые Красноярску нужно срочно исправлять."Если по большинству объектов Универсиады особых вопросов нет и уверенность в том, что они будут готовы своевременно, то акцент мы сегодня делаем на подготовке самого города", - сказал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.Речь идёт о больных точках краевого центра: ветхих домах, освещении, фасадах зданий, рекламных конструкциях, а также о несанкционированных рынках и павильонах. "Сегодня мы рассматриваем возможность корректировки бюджета. Это плановая корректировка, порядка двух миллиардов рублей на нужды города, скорее всего, в ближайший месяц будет предусмотрено. Конкретное направление освоения этих средств детально просчитано", - пояснил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.На важные для города нужны при необходимости привлекут дополнительные средства из федерального бюджета. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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