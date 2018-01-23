НОВОСТИ | Общество













23.01.18 11:39 Жителей Октябрьского района терроризирует стая собак





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Напомним, конкурс на отлов в этом году выиграл сын скандально известного Виктора Версяцкаса. Бизнесмен в 2016 году получил миллионы бюджетных денег за некачественно выполненную работу. Много жалоб на его деятельность было от общественности: его обвиняли в зверском отношении к животным. Сегодня в администрации пояснили: родственник недобросовестного бизнесмена нарушил регламент оформления документов, контракт с ним расторгли. Ловить животных в этом году будут зоозащитники.



"По закону мы сейчас должны заключить контракт с ООО "Леанта". Это организация, которая заняла следующее за победителем место в торгах. Они отлавливали животных весь прошлый год. К ним не было претензий со стороны общественности, они работали в тандеме и работа велась достаточно качественно", - пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.











Стая собак терроризирует жителей Октябрьского района. Накануне люди с трудом отогнали псов от второклассника, мальчик чудом не пострадал. В департаменте городского хозяйства объяснили, сейчас в городе подрядчика по отлову бродячих животных нет - контракт будет подписан только к концу месяца. До этого времени заявки отрабатывают, но по срочным контактам.Напомним, конкурс на отлов в этом году выиграл сын скандально известного Виктора Версяцкаса. Бизнесмен в 2016 году получил миллионы бюджетных денег за некачественно выполненную работу. Много жалоб на его деятельность было от общественности: его обвиняли в зверском отношении к животным. Сегодня в администрации пояснили: родственник недобросовестного бизнесмена нарушил регламент оформления документов, контракт с ним расторгли. Ловить животных в этом году будут зоозащитники."По закону мы сейчас должны заключить контракт с ООО "Леанта". Это организация, которая заняла следующее за победителем место в торгах. Они отлавливали животных весь прошлый год. К ним не было претензий со стороны общественности, они работали в тандеме и работа велась достаточно качественно", - пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.







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