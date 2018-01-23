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23.01.18 17:44 Аэропорту "Алыкель" предстоит заключительный этап реконструкции





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На работу аэропорта это не повлияет. Уже в этом году в Норильск вернутся большие суда. Летом все рейсы будут прямыми. Кроме московских, посадка для дозаправки в Новом Уренгое. Ограничений не предвидятся - билеты уже в продаже. Осенью Алыкель должен выйти на рабочий режим в полном объёме.



Напомним, что на реконструкцию аэропорта из федерального бюджета было выделено 9 миллиардов, еще 3.5 вложила компания "Норникель".







Алыкель ожидает третий, заключительный этап реконструкции. Такое решение по аэропорту Норильска было принято на заседании оперативного штаба. Ремонт пройдёт с 3 июня по 22 сентября этого года. Необходимо завершить обновление взлётной полосы, установить светосигнальное оборудование. Также планируется в 19 году закончить работы на гражданском перроне.На работу аэропорта это не повлияет. Уже в этом году в Норильск вернутся большие суда. Летом все рейсы будут прямыми. Кроме московских, посадка для дозаправки в Новом Уренгое. Ограничений не предвидятся - билеты уже в продаже. Осенью Алыкель должен выйти на рабочий режим в полном объёме.Напомним, что на реконструкцию аэропорта из федерального бюджета было выделено 9 миллиардов, еще 3.5 вложила компания "Норникель".











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