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НОВОСТИ | Общество





23.01.18 17:39 Жители микрорайона Ботанический жалуются на холод в квартирах



Фото
С наступлением морозов на Фруктовой, 6 теперь каждый день планёрки в подъезде - рассказывают, у кого холоднее. Живут они в новых домах - микрорайон Ботанический. Когда покупали квартиры, им обещали элитное комфортное жильё, но наступили морозы и Ботаничка замёрзла.

"На улице -40, батареи еле греют. Мы держимся за трубу и держаться можем очень долго. Во второй комнате одна труба горячая, вторая - ещё холоднее, чем в предыдущей комнате", - сетует житель дома №6 на ул.Фруктовая Мария.

Чем выше, тем холоднее. Наталья живёт на 13 этаже. Спокойно держится за обе трубы. Сама батарея ледяная. "Регулярно звоним в управляющую компанию, уже и мэру в Инстаграм писали, просим разобраться, потому что с нашей управляющей компанией жить невозможно", - негодует житель дома №6 на ул.Фруктовая Наталья Колтунова.

Звонки от жителей принимает жилищный участок, здесь же люди платят за квартиры - кто 6, кто 8 тысяч в месяц. Замерзают практически все. Весь район Ботанический строила компания "Союз", руководитель Юрий Туров - депутат городского совета. Управляющая компания носит то же название. Отправляемся в главный офис. Дверь - на замке.

Когда жители звонят в 005, им рекомендуют обращаться в свою управляющую компанию. Чиновники рапортуют - в городе обстановка спокойная. Круг замкнулся, люди остались один на один со своей бедой.

Экономия в -40 или руководство "Союза" намеренно не исполняет свои обязанности? Деятельность управляющей компании сейчас проверяет полиция, готовы выйти на проверку и инспекторы краевой службы стройнадзора и жилищного контроля, они ждут заявления от жильцов.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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