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23.01.18 17:45 В красноярском питомнике зацвела пальма





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"Предприятию ставим задачу, чтобы предложения подготовили. Рядом с адаптером у нас как раз два кольца - Брянская и Калинина; как сделать, чтобы эти кольца стали более эстетически привлекательными и работали на качество восприятия нашей городской среды", - сказал глава Красноярска Сергей Ерёмин.



"Деревья-крупномеры уже подготовлены к городской среде, это уже взрослое дерево, которому 10-15 лет, в зависимости от породного состава, там уже сформирована и корневая система и крона. Мы будем следить, чтобы они все были районированы и благоприятно себя чувствовали в городской среде", - пояснил генеральный директор МП "Управление зелёного строительства" Алексей Панов.



Помимо деревьев в тёплое время года в городе появятся более миллиона цветов. В соседнем павильоне находятся тюльпаны. Здесь их более 150 тысяч. К слову, в этом году завезли семь новых видов. Сейчас растения подходят к основной фазе роста и специалисты активно за ними ухаживают. Агрономы уверяют: к 8 марта все тюльпаны должны расцвести.



Красноярские пальмы и туи суровые морозы переносят комфортно. В доказательство тому эти жёлтые ворсинки - дерево зацвело сегодня ночью. Более 150 стройных пальм и 56 пышных туй находятся на зимовке в оранжерее Управления зелёного строительства. В анабиоз не впадают и активно растут. Летом они вновь появятся на улицах города. Кроме пальм красноярцы увидят ещё 12 тысяч крупномерных деревьев. Их высадят вдоль дорог и развязок."Предприятию ставим задачу, чтобы предложения подготовили. Рядом с адаптером у нас как раз два кольца - Брянская и Калинина; как сделать, чтобы эти кольца стали более эстетически привлекательными и работали на качество восприятия нашей городской среды", - сказал глава Красноярска Сергей Ерёмин."Деревья-крупномеры уже подготовлены к городской среде, это уже взрослое дерево, которому 10-15 лет, в зависимости от породного состава, там уже сформирована и корневая система и крона. Мы будем следить, чтобы они все были районированы и благоприятно себя чувствовали в городской среде", - пояснил генеральный директор МП "Управление зелёного строительства" Алексей Панов.Помимо деревьев в тёплое время года в городе появятся более миллиона цветов. В соседнем павильоне находятся тюльпаны. Здесь их более 150 тысяч. К слову, в этом году завезли семь новых видов. Сейчас растения подходят к основной фазе роста и специалисты активно за ними ухаживают. Агрономы уверяют: к 8 марта все тюльпаны должны расцвести. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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