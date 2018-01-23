СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





23.01.18 17:45 В красноярском питомнике зацвела пальма



Фото
Красноярские пальмы и туи суровые морозы переносят комфортно. В доказательство тому эти жёлтые ворсинки - дерево зацвело сегодня ночью. Более 150 стройных пальм и 56 пышных туй находятся на зимовке в оранжерее Управления зелёного строительства. В анабиоз не впадают и активно растут. Летом они вновь появятся на улицах города. Кроме пальм красноярцы увидят ещё 12 тысяч крупномерных деревьев. Их высадят вдоль дорог и развязок.

"Предприятию ставим задачу, чтобы предложения подготовили. Рядом с адаптером у нас как раз два кольца - Брянская и Калинина; как сделать, чтобы эти кольца стали более эстетически привлекательными и работали на качество восприятия нашей городской среды", - сказал глава Красноярска Сергей Ерёмин.

"Деревья-крупномеры уже подготовлены к городской среде, это уже взрослое дерево, которому 10-15 лет, в зависимости от породного состава, там уже сформирована и корневая система и крона. Мы будем следить, чтобы они все были районированы и благоприятно себя чувствовали в городской среде", - пояснил генеральный директор МП "Управление зелёного строительства" Алексей Панов.

Помимо деревьев в тёплое время года в городе появятся более миллиона цветов. В соседнем павильоне находятся тюльпаны. Здесь их более 150 тысяч. К слову, в этом году завезли семь новых видов. Сейчас растения подходят к основной фазе роста и специалисты активно за ними ухаживают. Агрономы уверяют: к 8 марта все тюльпаны должны расцвести.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .