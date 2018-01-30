НОВОСТИ | Общество













30.01.18 08:40 Парковки у торговых центров облюбовали дрифтеры





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"Такие, как нарушения правил тонировки стёкол автомобиля, также были выявлены два автомобиля, не зарегистрированные в установленном порядке, с них были сняты госномера. Также были привлечены к ответственности водители, не имевшие полисов ОСАГО", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.



Полицейские настаивают: соревнования по дрифту не запрещали - у стражей порядка нет таких полномочий. Но ехать теперь ли на Песчанку, молодые гонщики задумаются. А ведь это было своеобразной отдушиной для экстремалов. "Ты едешь по городу, видишь поворот, в который можно хорошо войти, погазовать, красиво сделать, но тебе этого просто не хочется. Потому что ты выплеснул весь адреналин, все эмоции на соревнованиях и едешь спокойно, как дед с рассадой", - говорит участник любительских соревнований Владимир Гагарин.



Сейчас организаторы соревнований пытаются договориться с властями о возобновлении гонок. И эти призывы были услышаны - как временную меру в правительстве края предложили оплачивать из бюджета тренировки на Красном кольце. "Руководством края в этом году было принято решение поддержать возобновление этой идеи и в 2018 году с мая по сентябрь проект будет вновь реализован. Мы им предложим доступную площадку для реализации своих навыков не в черте города", - сообщил руководитель центра экстремального спорта "Спортэкс" Дмитрий Назаров.



Пока продолжается противостояние, дрифтеры используют любые доступные площадки для тренировок, в том числе у торговых центров, на парковке у Сибирского федерального университета, подвергая опасности случайных прохожих. Спорт превращается в опасное лихачество. К чему это может привести, ясно. Одна из последних аварий на кольце Предмостной чудом обошлась без жертв.



Парковка на острове Татышев. Машин на стоянке уже нет - завидев скользящую на автомобилях боком молодёжь, водители убрали своё имущество подальше. На вопрос, почему тренируются именно здесь, отвечают - в других местах запрещают. Ещё в 2017-м полицейские твёрдо решили очистить город от любителей экстремальных манёвров. А несколько дней назад сотрудники ДПС якобы разогнали любительские соревнования на последней бесплатной трассе - у замёрзшего озера карьера Песчанка. Выписали более десятка административных протоколов."Такие, как нарушения правил тонировки стёкол автомобиля, также были выявлены два автомобиля, не зарегистрированные в установленном порядке, с них были сняты госномера. Также были привлечены к ответственности водители, не имевшие полисов ОСАГО", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.Полицейские настаивают: соревнования по дрифту не запрещали - у стражей порядка нет таких полномочий. Но ехать теперь ли на Песчанку, молодые гонщики задумаются. А ведь это было своеобразной отдушиной для экстремалов. "Ты едешь по городу, видишь поворот, в который можно хорошо войти, погазовать, красиво сделать, но тебе этого просто не хочется. Потому что ты выплеснул весь адреналин, все эмоции на соревнованиях и едешь спокойно, как дед с рассадой", - говорит участник любительских соревнований Владимир Гагарин.Сейчас организаторы соревнований пытаются договориться с властями о возобновлении гонок. И эти призывы были услышаны - как временную меру в правительстве края предложили оплачивать из бюджета тренировки на Красном кольце. "Руководством края в этом году было принято решение поддержать возобновление этой идеи и в 2018 году с мая по сентябрь проект будет вновь реализован. Мы им предложим доступную площадку для реализации своих навыков не в черте города", - сообщил руководитель центра экстремального спорта "Спортэкс" Дмитрий Назаров.Пока продолжается противостояние, дрифтеры используют любые доступные площадки для тренировок, в том числе у торговых центров, на парковке у Сибирского федерального университета, подвергая опасности случайных прохожих. Спорт превращается в опасное лихачество. К чему это может привести, ясно. Одна из последних аварий на кольце Предмостной чудом обошлась без жертв. Владимир ЖАРИНОВ

















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