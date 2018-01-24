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24.01.18 08:42 Со дня открытия красноярского аэропорта прошёл месяц





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"Мы пока не нашли, но может быть, тут есть помещение для малышей, где они могли бы бегать. Допустим, сейчас у нас задержка идёт на час, нужно такое помещение, где зона игрушек, дети босиком бегают", - говорят Елена и Дмитрий (Москва).



Эта игровая площадка действительно для ребятишек постарше. Жалуются пассажиры и на малое количество кресел на первом этаже терминала. Особенно когда семья большая, как у Натальи Кожевниковой из Светлогорска. "Ещё регистрация идёт, бывает много народу и негде присесть, тем более если с ребёнком", - говорит Наталья Кожевникова (Светлогорск).



Хотя основная зона ожидания в аэропорту находится на втором этаже, там мест хватает, но не все готовы подниматься наверх с сумками.



За этот месяц новый терминал аэропорта "Красноярск" заметно ожил, единственное - ещё не работает зона международных вылетов, пока они осуществляются из старого терминала, но это изменится уже к середине года. Также не работают телескопические трапы, которые были бы так полезны в 40-градусные морозы, которые сейчас стоят в Красноярске.



Трапы обещают запустить в феврале. Из любопытного. В аэропорту теперь можно купить, например, шкуру - медведя за 200 тысяч рублей или волка за 80, а также меховые шапки и даже сумки. Торговля рассчитана, конечно, на иностранцев. "Вся продукция произведена мастерами из Эвенкии, это люди, которые донесли до нашего времени искусство передачи своего мировоззрения в мехе, в бисере", - рассказала управляющий директор магазина Тамара Карманова.



Из изменений, которые застают некоторых водителей врасплох. Бесплатно находиться на стоянке авиавокзала теперь можно не 15 минут, как раньше, а только 10. "После обновления были введены и новые правила пользования парковкой. Так, если раньше час стоил 300 рублей, сейчас стоимость часа снижена до 200 рублей. При этом снизилось и время бесплатного нахождения в зоне посадки/высадки пассажиров. Теперь это время составляет 10 минут. Причём стоит отметить, что 10 минут даётся как в зоне общей парковки, так и дополнительные 10 минут при заезде в зону аэровокзала", - пояснил пресс-секретарь аэропорта "Красноярск" Никита Палёха.



Получается, 10 минут можно простоять на парковке и ещё 10 у самого входа в терминал. В сумме времени больше. Что касается кресел в аэропорту, пообещали прислушаться к пассажирам.



В новом терминале многое поменялось за первый месяц работы. Появились точки питания; правда, пока ещё не открыты крупные рестораны, но уже есть где купить воды, выпить кофе, перекусить. Самые маленькие пассажиры обновили детский городок, есть постояльцы и в комнате матери и ребёнка. Москвичи Елена и Дмитрий с сыном довольны условиями, но есть вопросы к организации досуга малышей."Мы пока не нашли, но может быть, тут есть помещение для малышей, где они могли бы бегать. Допустим, сейчас у нас задержка идёт на час, нужно такое помещение, где зона игрушек, дети босиком бегают", - говорят Елена и Дмитрий (Москва).Эта игровая площадка действительно для ребятишек постарше. Жалуются пассажиры и на малое количество кресел на первом этаже терминала. Особенно когда семья большая, как у Натальи Кожевниковой из Светлогорска. "Ещё регистрация идёт, бывает много народу и негде присесть, тем более если с ребёнком", - говорит Наталья Кожевникова (Светлогорск).Хотя основная зона ожидания в аэропорту находится на втором этаже, там мест хватает, но не все готовы подниматься наверх с сумками.За этот месяц новый терминал аэропорта "Красноярск" заметно ожил, единственное - ещё не работает зона международных вылетов, пока они осуществляются из старого терминала, но это изменится уже к середине года. Также не работают телескопические трапы, которые были бы так полезны в 40-градусные морозы, которые сейчас стоят в Красноярске.Трапы обещают запустить в феврале. Из любопытного. В аэропорту теперь можно купить, например, шкуру - медведя за 200 тысяч рублей или волка за 80, а также меховые шапки и даже сумки. Торговля рассчитана, конечно, на иностранцев. "Вся продукция произведена мастерами из Эвенкии, это люди, которые донесли до нашего времени искусство передачи своего мировоззрения в мехе, в бисере", - рассказала управляющий директор магазина Тамара Карманова.Из изменений, которые застают некоторых водителей врасплох. Бесплатно находиться на стоянке авиавокзала теперь можно не 15 минут, как раньше, а только 10. "После обновления были введены и новые правила пользования парковкой. Так, если раньше час стоил 300 рублей, сейчас стоимость часа снижена до 200 рублей. При этом снизилось и время бесплатного нахождения в зоне посадки/высадки пассажиров. Теперь это время составляет 10 минут. Причём стоит отметить, что 10 минут даётся как в зоне общей парковки, так и дополнительные 10 минут при заезде в зону аэровокзала", - пояснил пресс-секретарь аэропорта "Красноярск" Никита Палёха.Получается, 10 минут можно простоять на парковке и ещё 10 у самого входа в терминал. В сумме времени больше. Что касается кресел в аэропорту, пообещали прислушаться к пассажирам. Мария СЕМЁНОВА











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