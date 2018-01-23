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23.01.18 17:43 В Красноярске раскрыли сеть подпольных казино





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"Это трое мужчин в возрасте от 30 до 37 лет и одна девушка 26 лет. Стоит отметить, что двое мужчин ранее были судимы. Сейчас в отношении троих организаторов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкция, которая грозит за данное преступление, составляет шесть лет лишения свободы", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.











В Красноярске раскрыта сеть подпольных казино. Владельцы нелегального игорного бизнеса так хорошо организовали конспирацию и систему защиты, что брать помещения пришлось штурмом при силовой поддержке спецназа. Казино работали в разных районах города. Всего были изъяты 105 игровых автоматов, четыре покерных стола, фишки, карты и деньги. Обыски прошли и в квартирах предполагаемых организаторов незаконного бизнеса."Это трое мужчин в возрасте от 30 до 37 лет и одна девушка 26 лет. Стоит отметить, что двое мужчин ранее были судимы. Сейчас в отношении троих организаторов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкция, которая грозит за данное преступление, составляет шесть лет лишения свободы", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.







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