НОВОСТИ | Общество













24.01.18 08:44 За звание лучшего воспитателя Красноярска впервые поборется мужчина





Фото



"Я не стараюсь быть авторитетом для детей. Я могу с ними шутить, играть в машинки. Они мне истории рассказывают, я им рассказываю", - рассказал воспитатель Александр Андреев.





Безусый нянь будет бороться за звание "Воспитатель года" в Красноярске. Инструктор по физкультуре детского сада №180 Александр Андреев подал документы на участие в конкурсе. К слову, в краевом центре мужчина борется за это звание впервые, противостоять ему будут полсотни специалистов женского пола. На суд жюри воспитатель представит методику по развитию ответственности у детей - все игры на его занятиях дети выбирают исключительно сами."Я не стараюсь быть авторитетом для детей. Я могу с ними шутить, играть в машинки. Они мне истории рассказывают, я им рассказываю", - рассказал воспитатель Александр Андреев.















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













