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НОВОСТИ | Общество





24.01.18 08:40 Красноярские мусоровозы не выдерживают морозов



Фото
Контейнеры для отходов во дворах Кировского района разглядит не каждый. Они давно не только не вмещают в себя мусор, но и сами утонули в нём. Перемещаемся в другой район города - Ленинский. А картина и здесь та же. Местные жалуются - горы отходов стали лакомством для бродячих животных. На супругу Алексея накинулась целая свора собак.

Черёмушки, Пашенный, Северо-Западный - в каждом районе есть двор с аналогичным пейзажем. С начала года операторы службы 005 уже не один десяток раз слышали жалобы людей на безответственность коммунальщиков в решении дурнопахнущих проблем. Эксперты объясняют - в мусорный апокалипсис город повергли морозы. Каждая третья спецмашина за эту неделю вышла из строя.

"Определённое количество машин сходит с маршрутов. Но есть подменные автомобили, они стараются с минимальным сдвигом по графику осуществлять вывоз коммунальных отходов", - пояснил генеральный директор ООО "Экоресурс" Евгений Шепелёв.

Замерзает устройство, которое цепляет мусорный контейнер и опрокидывает его в кузов. Гидравлические цилиндры перемерзают от холода, масло в них не циркулирует и машина теряет работоспособность.

Таких испытаний стихией на красноярских предприятиях не припомнят давно. Около 30% автогигантов покидают гараж и вынуждены на буксирах, уже застывшими, возвращаться обратно. Кстати, отечественный автопром сдаётся реже, но и он порой нуждается в реанимации. А это пустая трата драгоценного рабочего времени.

В проблему уже включился даже следственный комитет. Мастера распутывания уголовных преступлений теперь будут искать и организаторов несанкционированных свалок, жителей просят сообщать о них по телефону горячей линии. Впрочем, за нагромождения во дворах наказывать не будут: коммунальщики обещают выполнить свои обязанности, как только мороз ослабит позиции.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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