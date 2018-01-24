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24.01.18 08:55 Красноярские школьники штурмуют баскетбольные секции





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Фильм, снятый при поддержке телеканала "Россия", до сих пор



Баскетбол - уникальный вид спорта. Он соединяет в себе элементы атлетики, акробатики, бокса и не только. "Здесь ещё надо, чтобы ребёнок умел играть в шахматы. Мог предвидеть, думать, чтобы была хорошая память. Есть законы баскетбольные, которые он должен молниеносно, за доли секунды применять - как обыгрывать, как бросать, когда делать передачу", - отметил председатель молодежной общественной организации "Федерация баскетбола города Красноярска" Владимир Троян.



Владимир Троян считает настоящим везением личное знакомство с Петровичем или Батюшкой - так ученики называли Владимира Кондрашина, тренера легендарной советской сборной, который мечту воплотил в жизнь. В баскетбол детей записывают с 8 лет. Занятия в секциях бесплатные. И кто знает, может быть, кто-нибудь из этих юных спортсменов через несколько лет тоже станет олимпийским чемпионом.



Секция в общеобразовательной школе. Для многих ребят баскетбол здесь только начинается. Сейчас в баскетбольных секциях ажиотаж. В школу олимпийского резерва за несколько дней позвонили 120 человек. 40 семей уже отдали своих детей в баскетбол. Воодушевила реальная история победы советской сборной на олимпийских играх в 72-м. История, которая вначале казалось несбыточной мечтой.Фильм, снятый при поддержке телеканала "Россия", до сих пор лидер проката . И сколько ещё детей запишется на баскетбол, предположить сложно. Главная цель игры - попасть мячом в кольцо. Рост для этого важен, но главное - реакция. "Если он не будет сильным, быстрым, ловким, ему будет сложно соперничать даже с теми, кто ниже ростом, его просто оттолкнут, не дадут ему взять мяч", - пояснил директор спортивной школы олимпийского резерва "Красноярск" Сергей Садырин.Баскетбол - уникальный вид спорта. Он соединяет в себе элементы атлетики, акробатики, бокса и не только. "Здесь ещё надо, чтобы ребёнок умел играть в шахматы. Мог предвидеть, думать, чтобы была хорошая память. Есть законы баскетбольные, которые он должен молниеносно, за доли секунды применять - как обыгрывать, как бросать, когда делать передачу", - отметил председатель молодежной общественной организации "Федерация баскетбола города Красноярска" Владимир Троян.Владимир Троян считает настоящим везением личное знакомство с Петровичем или Батюшкой - так ученики называли Владимира Кондрашина, тренера легендарной советской сборной, который мечту воплотил в жизнь. В баскетбол детей записывают с 8 лет. Занятия в секциях бесплатные. И кто знает, может быть, кто-нибудь из этих юных спортсменов через несколько лет тоже станет олимпийским чемпионом. Елена АЛИШЕВЕЦ











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