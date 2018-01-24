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24.01.18 09:15 Об особенностях социокультурного проекта "Енисейский экспресс"-2018





"Енисейский экспресс" уже в пути. Социокультурный проект в этом году обещает стать самым масштабным. Впервые "Экспресс" отправился в путь в 2010, за семь лет его посетили 220 тысяч жителей региона. В 2018 году он объедет 25 территорий - 16 районов и 9 городов, начался он 13 января в Енисейске, завершится 18 марта в Красноярске. На каждую точку - один день, выходной - суббота или воскресенье. В ближайшие выходные "Енисейский экспресс" посетит сразу четыре точки региона: 27 января - Боготол и Тюхтет, 28 января - Большой Улуй и Новобирилюссы. Об особенностях "Енисейского экспресса" 2018 рассказали участники проекта.







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