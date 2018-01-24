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НОВОСТИ | Общество





24.01.18 11:40 Красноярская группа "Яхонт" дала концерт на авиабазе в Сирии



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В Сирии провели всего-то полтора дня, впечатлений - на всю жизнь. Чтобы концерт красноярской группы состоялся, в переговорах участвовали военно-инженерный институт СФУ, правительство края, министерство культуры и министерство обороны. Вопрос курировал лично Александр Усс. В итоге все договорились, всё сошлось, и вот артисты возвращаются домой.

Флорид Исламов, руководитель группы "Яхонт": "Нам сообщил профессор Гарин, я сделал опрос - вы готовы ехать? Я не мог заставлять ребят, это же война! У нас никто не струсил. Нас посадили в спецсамолёт и привезли в Москву".

Евгений Гарин, директор военно-инженерного института СФУ: "Даже одни только билеты - уже проблема. Но решение вопроса было. И с ними было приятно работать".

Михаил Кириллов, солист, балалаечник: "Мы залетели на территорию Сирии и сразу свет погас везде, мы были предупреждены, летели в полной темноте. И перед тем как снижаться, зашли с моря и сделали резкое пике вниз. И на вираже быстро сели. Такие они, военные лётчики - по-афгански".

Александ Попов, солист, гитарист группы "Яхонт": "Во время выступления над нами также взлетали и садились самолёты, добавляя фон своеобразный".

Алексей Орлов, солист группы "Яхонт": "Гул турбин, 20-30 минут перерыв и опять пошла машина. Они ждали этого момента. Мы-то понятно ждали. Даже моя песня - "Маленькое чудо", посвятили женщинам, медперсоналу, люди встали и начали танцевать, это дорогого стоит".

Михаил Кириллов, солист, балалаечник: "У нас должно было быть ещё одно выступление - на блокпосту, но перед тем как нам выезжать, объявили тревогу, завыла сирена. Дальше рассказывать не имею права. Все заняли свои позиции, а мы укрылись".

Александр Попов, солист, гитарист: "Мы не увидели ни одного угрюмого лица. Позитивные люди, хорошие ребята. Мы встретили много красноярцев. Некоторые даже не знают "Яхонт" - совсем молодые ребята. Мы желаем им всем удачи, вернуться целыми и невредимыми".

Михаил Кириллов, солист, балалаечник: "Это приключение всей жизни, мы потом об этом будем вспоминать с теплотой в душе и гордостью за нашу страну".

Александр Попов, солист, гитарист: "Российская армия - самая сильная армия в мире, поверьте, это было очевидным для нас".

В аэропорту музыканты случайно встретились с врио губернатора Александром Уссом.

- Спасибо огромное, что вы нас отправили!
- Это Сергею Кужугетовичу спасибо. Вы там народу показали, что такое Красноярский край?
- Все довольны остались.

Сейчас решается вопрос подписания соглашения о сотрудничестве между правительством края и министерством обороны. Возможно, вслед за "Яхонтом" концерты в Сирии дадут и другие известные красноярские солисты и коллективы.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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