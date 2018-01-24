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24.01.18 11:30 В Дудинке разыскивают двух пропавших школьников





Фото оС.



Приметы пропавших: мальчику на вид 14 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы короткие, тёмные, глаза серые, на предплечье правой руки шрам от укуса собаки. Девочке на вид 12-13 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы прямые, чуть ниже плеч, тёмно-русого цвета, глаза карие.







На севере края пропали двое школьников. В Дудинке 13-летний мальчик и 12-летняя девочка не вернулись домой после уроков. Об их пропаже в полицию заявили родители. Известно, что дети учатся в разных школах и не являются приятелями. Их разыскивают наряды полиции и оперативники уголовного розыска. Поиски осложняются низкими температурами: в ночное время температура достигала -35С.мальчику на вид 14 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы короткие, тёмные, глаза серые, на предплечье правой руки шрам от укуса собаки. Девочке на вид 12-13 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы прямые, чуть ниже плеч, тёмно-русого цвета, глаза карие.











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